İran Spor Bakanı, Konya'daki İslami Dayanışma Oyunları'na katılacak

İran Spor ve Gençlik Bakanı Hamid Seccadi, Konya'da düzenlenecek olan 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış törenine katılcağı bildirildi.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, İslami Dayanışma Oyunları’nın beşincisi 09-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında Konya’da düzenlenecek.
İran'dan katılacak olan sporcular 16 spor dalında rakabet edecek.
İranlı kadın ve erkek sporcuların yarışacağı dallar şöyle:
Atletizm, hentbol, judo, karate, kick boks, voleybol, masa tenisi, okçuluk, cimnastik, eskrim, güreş, taekwondo, basketbol, bisiklet, halter ve yüzme.
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