  1. Spor
31 Tem 2022 16:04

İran Spor Bakanı, Konya'daki İslami Dayanışma Oyunları'na katılacak

İran Spor Bakanı, Konya'daki İslami Dayanışma Oyunları'na katılacak

İran Spor ve Gençlik Bakanı Hamid Seccadi, Konya'da düzenlenecek olan 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış törenine katılcak.

İran Spor ve Gençlik Bakanı Hamid Seccadi, Konya'da düzenlenecek olan 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış törenine katılcağı bildirildi. 

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, İslami Dayanışma Oyunları’nın beşincisi 09-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında Konya’da düzenlenecek.

İran'dan katılacak olan sporcular 16 spor dalında rakabet edecek.

İranlı kadın ve erkek sporcuların yarışacağı dallar şöyle:

Atletizm, hentbol, judo, karate, kick boks, voleybol, masa tenisi, okçuluk, cimnastik, eskrim, güreş, taekwondo, basketbol, bisiklet, halter ve yüzme. 

News Code 1903854
https://tr.mehrnews.com/news/1903854/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler