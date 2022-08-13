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13 Ağu 2022 09:02

İranlı tekvandocular Konya'da 5 altın madalya kazandı

İranlı tekvandocular Konya'da 5 altın madalya kazandı

Konya'da düzenlelen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden İran Milli Tekvando Takımı 5 altın madalya kazandı.

Konya'da devam eden 5’inci İslami Dayanışma Oyunları'nda tekvandoda kadınlar 62, +73, erkekler 74 ve +87 kiloda madalyalar sahiplerini buldu.

İran Milli Tekvando Takımı 5 altın 4 gümüş, 4 brozn toplam 13 madalya kazanmayı başardı.

9 Ağostos'ta başlayan İslami Dayanışma Oyunları’nın beşincisi 18 Ağustos'a kadar devam edecek.

İran'dan katılan sporcular 16 spor dalında rakabet ediyor.

İranlı kadın ve erkek sporcuların yarışacağı dallar şöyle:

Atletizm, hentbol, judo, karate, kick boks, voleybol, masa tenisi, okçuluk, cimnastik, eskrim, güreş, taekwondo, basketbol, bisiklet, halter ve yüzme.

News Code 1904090
https://tr.mehrnews.com/news/1904090/

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