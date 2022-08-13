İranlı tekvandocular Konya'da 5 altın madalya kazandı

Konya'da devam eden 5’inci İslami Dayanışma Oyunları'nda tekvandoda kadınlar 62, +73, erkekler 74 ve +87 kiloda madalyalar sahiplerini buldu.
İran Milli Tekvando Takımı 5 altın 4 gümüş, 4 brozn toplam 13 madalya kazanmayı başardı.
9 Ağostos'ta başlayan İslami Dayanışma Oyunları’nın beşincisi 18 Ağustos'a kadar devam edecek.
İran'dan katılan sporcular 16 spor dalında rakabet ediyor.
İranlı kadın ve erkek sporcuların yarışacağı dallar şöyle:
Atletizm, hentbol, judo, karate, kick boks, voleybol, masa tenisi, okçuluk, cimnastik, eskrim, güreş, taekwondo, basketbol, bisiklet, halter ve yüzme.
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