  1. Spor
14 Ağu 2022 09:24

İranlı güreşçiler Konya 2021'i sekiz altın madalyayla tamamladı

İranlı güreşçiler Konya 2021'i sekiz altın madalyayla tamamladı

İranlı güreşçiler Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı 8'i altın olmak üzere 16 madalyayla bitirdi.

Konya'da devam eden 5’inci İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden İranlı güreşçiler 8 altın 3 gümüş, 5 brozn toplam 16 madalya kazanmayı başardı.

9 Ağostos'ta başlayan İslami Dayanışma Oyunları’nın beşincisi 18 Ağustos'a kadar devam edecek.

İran'dan katılan sporcular 16 spor dalında rakabet ediyor.

İranlı kadın ve erkek sporcuların yarışacağı dallar şöyle:

Atletizm, hentbol, judo, karate, kick boks, voleybol, masa tenisi, okçuluk, cimnastik, eskrim, güreş, taekwondo, basketbol, bisiklet, halter ve yüzme.

News Code 1904117
https://tr.mehrnews.com/news/1904117/

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