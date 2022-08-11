Dünya Çocukları Koruma Hareketi'nden "Filistin" raporu

Dünya Çocukları Koruma Hareketi'nin Filistin şubesinin yaptığı açıklamada söz konusu 36 çocuktan 20'sinin Filistin'in Batı Şeria bölgesinde gerçekleştirilen saldırılarda hayatlarını kaybettikleri ifade edildi.

İşgal güçlerinin 5-7 Ağustos tarihleri arasında Gazze'ye düzenledikleri geniş çaplı saldırılarda hayatlarını kaybeden çocuk sayısının ise 16 olduğu ifade edildi.

Dünya Çocukları Koruma Hareketi'nin raporu bugün 9 yaşındaki Leyan Eş-Şair'in hayatını kaybetmesinden önceye ait olduğundan, onun da işgal güçlerinin Gazze'yi hedef alan vahşi saldırılarında aldığı yaraların tesiriyle hayatını kaybetmesiyle birlikte sayı 37 olmuş oldu.

Dünya Çocukları Koruma Hareketi'nin raporunda uluslararası hukuka göre doğrudan hayatı tehdit eden bir durum veya aşırı derecede büyük tehlike potansiyeli olmaması durumunda kasıtlı olarak öldürücü güç kullanılmaması gerektiğine dikkat çekildi.

Raporda, işgal rejiminin Filistinli çocuklara yönelik kasıtlı ve planlı bir şekilde öldürücü güç kullandığına dair çok açık veriler bulunduğu belirtildi.