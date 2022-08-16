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16 Ağu 2022 09:19

Erkekler voleybolda şampiyon İran

Erkekler voleybolda şampiyon İran

Konya'da devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda final maçında Kamerun'u 3-1 yenen İran B Erkek Milli Voleybol Takımı şampiyon olmayı başardı.

Konya'da devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda final maçında Kamerun'u 3-1 yenen İran şampiyon oldu.

Karatay Kongre ve Spor Merkezi'nde oynanan maçta İran'ı şampiyonluğa taşıyan setler 25-16, 18-25, 25-23 ve 25-14 sonuçlandı. İran altın madalyayı kazanırken, Kamerun gümüş madalyada kaldı. Erkekler voleybolda Azerbaycan'ı 3-1 yenen Türkiye ise bronz madalyanın sahibi oldu.

İran Kadın Milli Voleybol Takımı ise gümüş madalya kazandı.

9 Ağostos'ta başlayan İslami Dayanışma Oyunları’nın beşincisi 18 Ağustos'a kadar devam edecek.

İran'dan katılan sporcular 16 spor dalında rakabet ediyor.

İranlı kadın ve erkek sporcuların yarışacağı dallar şöyle:

Atletizm, hentbol, judo, karate, kick boks, voleybol, masa tenisi, okçuluk, cimnastik, eskrim, güreş, taekwondo, basketbol, bisiklet, halter ve yüzme.

News Code 1904166
https://tr.mehrnews.com/news/1904166/

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