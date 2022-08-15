İranlı halterçi Beiranvend Konya'da 3 altın madalya kazandı

5’inci İslami Dayanışma Oyunları’nda erkekler halter 96 kilo mücadelesinde İranlı Rıza Beiranvend, koparmada 167, silkmede 194 kilo kaldırıp, toplamda 361 kilo ile üç altın madalyayı almayı başardı.

Koparmada 164, silkmede 190 kiloluk kaldırışlarıyla bronz madalya kazanan Özbek sporcu Usarov Sunnatille, 354 kilo toplamla gümüş madalyanın sahibi oldu. Koparmada 157 kiloluk kaldırışı ile dereceye giremeyen Suudi Arabistanlı Ali Alothma, silkmedeki 192 kiloluk derecesiyle gümüş, 349 kilo toplamla bronz madalyayı elde etti. Türkmen halterci Hasanbayev Davranbek, koparmadaki 165 kiloluk kaldırışı ile gümüş madalyayı boynuna taktı.

9 Ağostos'ta başlayan İslami Dayanışma Oyunları’nın beşincisi 18 Ağustos'a kadar devam edecek.

İran'dan katılan sporcular 16 spor dalında rakabet ediyor.

İranlı kadın ve erkek sporcuların yarışacağı dallar şöyle:

Atletizm, hentbol, judo, karate, kick boks, voleybol, masa tenisi, okçuluk, cimnastik, eskrim, güreş, taekwondo, basketbol, bisiklet, halter ve yüzme.