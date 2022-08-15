ABD’nin Suriye’deki askeri üssüne saldırı

Katar merkezli Al Jazeera TV kanalına göre; ABD ordusundan yapılan açıklamada, Suriye’de bulunan Al-Tanf Üssü’ne insansız hava aracı (İHA) ile saldırı girişimi olduğu ve saldırının engellendiği belirtildi.

Açıklamada, insansız hava araçlarından birinin düşürüldüğü ve saldırının herhangi bir can kaybına yol açmadığı kaydedildi.

Söz konusu saldırı girişiminden kimin sorumlu olduğu henüz bilinmiyor.

20 mil karelik bir alanı kapsayan Al-Tanf Üssü yaklaşık 900 ABD askerine ev sahipliği yapıyor. Bu üs, Ürdün ve Irak sınırları yakınında yer aldığı için askeri açıdan önemli bir stratejik konuma sahiptir.

2016 yılında ABD tarafından kurulan askeri üste Washington’a bağlı teröristler de bulunmaktadır.