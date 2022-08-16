Deyrizor bölgesindeki ABD üssüne saldırı

İşgalci Amerikan güçlerinin Suriye’nin el-Ömer enerji sahasındaki üssü roket saldırılarının hedefi oldu.

Sputnik'in yerel kaynaklarından aktardığı habere göre, Pazartesi gecesi bölgede birkaç patlama sesi duyuldu.

Yerel kaynaklar patlamanın ardından petrol sahası çevresinde siren seslerinin yükseldiğini aktardı.

Haberde Amerikan işgal ordusunun helikopterleri de sahada uçuş yaptığı kaydedildi.

ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun Suriye'nin güneyindeki Et-Tanf Askeri Üssü'ne de geçtiğiniz günlerde insansız hava araçları (İHA) ile hedef alınmıştı.

Suriye’nin en büyük petrol ve doğalgaz yataklarının bulunduğu Haseke, Rakka ve Deyrizor bölgelerinin büyük kısmı, ABD’nin tırlarca silah, mühimmat ve yaşam malzemesi göndererek alenen yardım ettiği silahlı grupların kontrolünde bulunuyor.

Başta Devlet Başkanı Beşar Esad olmak üzere Suriyeli yetkililer, Amerika Birleşik Devletleri’nin ülkenin doğal kaynaklarını yağmaladıklarını sık sık dile getiriyor.

Suriye lideri Esad, ABD’nin ülke topraklarından eylemlerini, “devlet haydutluğu” olarak nitelemişti.