ABD'nin Suriye'deki Al-Tanf üssüne saldırı

Al-Marsad'a göre, ABD ordusunun Suriye'de bulunan Al-Tanf Üssü’ne saldırı düzenlendiği öğrenlidi.

Suriyeli kaynaklar Suriye-Ürdün-Irak sınır üçgeninde yer alan Al-Tanf Üssü’ne insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Suriyeli muhalif kaynaklar bu insansız hava aracının düşürüldüğünü idda etti.

Al-Tanf Üssü’ne birkaç gün önce de İHA'lı saldırı düzenlenmişti.

20 mil karelik bir alanı kapsayan Al-Tanf Üssü yaklaşık 900 ABD askerine ev sahipliği yapıyor. Bu üs, Ürdün ve Irak sınırları yakınında yer aldığı için askeri açıdan önemli bir stratejik konuma sahiptir.

2016 yılında ABD tarafından kurulan askeri üste Washington’a bağlı teröristler de bulunmaktadır.