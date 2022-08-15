Irak'taki TSK üssüne roketli saldırı

Irak medyasına göre, Musul’a bağlı Başika nahiyesinde bulunan Türk askerlerinin konuşlu olduğu Zelkan Üssü’ne yönelik roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.
Haberde, Zelkan Üssü'ne 4 roket ile saldırı düzenlendiği belirtildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) üssüne yapılan saldırıyı "El Ahrar'ı Irak" adlı grup üstlendi.
Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığına yönelik sık sık saldırılar gerçekleşiyor.
Irak parlamentosu 5 Ocak 2020’de oy çokluğuyla ülkedeki yabancı askeri varlığını sona erdirmeyi kararlaştırmıştı.
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