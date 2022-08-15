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15 Ağu 2022 17:13

Irak'taki TSK üssüne roketli saldırı

Irak'taki TSK üssüne roketli saldırı

Musul’a bağlı Başika nahiyesinde bulunan Türk askerlerinin konuşlu olduğu Zelkan Üssü’ne yönelik roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak medyasına göre, Musul’a bağlı Başika nahiyesinde bulunan Türk askerlerinin konuşlu olduğu Zelkan Üssü’ne yönelik roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Haberde, Zelkan Üssü'ne 4 roket ile saldırı düzenlendiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) üssüne yapılan saldırıyı "El Ahrar'ı Irak" adlı grup üstlendi.

Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığına yönelik sık sık saldırılar gerçekleşiyor.

Irak parlamentosu 5 Ocak 2020’de oy çokluğuyla ülkedeki yabancı askeri varlığını sona erdirmeyi kararlaştırmıştı.

News Code 1904159
https://tr.mehrnews.com/news/1904159/

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