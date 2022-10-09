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9 Eki 2022 08:40

Irak'ta Türk askeri üssüne füze saldırısı

Irak'ta Türk askeri üssüne füze saldırısı

Musul'un Başika bölgesinde Türk askerlerinin bulunduğu Zelkan Üssü’ne yönelik füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak medyası Musul'un Başika bölgesinde Türk askerlerinin bulunduğu Zelkan Üssü’ne yönelik füze saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Zelkan Askeri Üssü'ne 4 füze isabet etti.

Şalalat bölgesinden atılan füzelerin El Feziliye köyü yakınlarına düştüğü belirtildi.

Saldırıda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Saldırının kim veya kimler tarafından yapıldığı bilinmiyor.

Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığına yönelik sık sık saldırılar gerçekleşiyor.

Irak parlamentosu 5 Ocak 2020’de oy çokluğuyla ülkedeki yabancı askeri varlığını sona erdirmeyi kararlaştırmıştı.

News Code 1905161
https://tr.mehrnews.com/news/1905161/

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