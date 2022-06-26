Başika'da Türk askeri üssüne roket saldırısı

Irak medyasına göre, Musul’a bağlı Başika nahiyesinde bulunan Türk askerlerinin konuşlu olduğu Zelkan Üssü’ne yönelik roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Haberde, Zelkan Üssü'ne birkaç Katyuşa roketi ile saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıyı üstlenen olmazken, Türkiye ve Irak yetkililerinden de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığına yönelik sık sık saldırılar gerçekleşiyor.

Irak parlamentosu 5 Ocak 2020’de oy çokluğuyla ülkedeki yabancı askeri varlığını sona erdirmeyi kararlaştırmıştı.