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26 Haz 2022 17:57

Başika'da Türk askeri üssüne roket saldırısı

Başika'da Türk askeri üssüne roket saldırısı

Musul’a bağlı Başika nahiyesinde bulunan Türk askerlerinin konuşlu olduğu Zelkan Üssü’ne yönelik roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak medyasına göre, Musul’a bağlı Başika nahiyesinde bulunan Türk askerlerinin konuşlu olduğu Zelkan Üssü’ne yönelik roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Haberde, Zelkan Üssü'ne birkaç Katyuşa roketi ile saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıyı üstlenen olmazken, Türkiye ve Irak yetkililerinden de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığına yönelik sık sık saldırılar gerçekleşiyor.

Irak parlamentosu 5 Ocak 2020’de oy çokluğuyla ülkedeki yabancı askeri varlığını sona erdirmeyi kararlaştırmıştı.

News Code 1903118
https://tr.mehrnews.com/news/1903118/

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