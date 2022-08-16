Rusya: İran Ordusu’nu güçlendirmeyi sürdüreceğiz

Sputnik’in haberine göre; Rusya Federal Askeri ve Teknik İşBirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, Army-2022 Forumu sırasında basın mensuparına yaptığı açıklamada, Tahran-Moskova ilişkilerini değerlendirdi.

Şugayev, “İran Ordusu’nu Rus silahlarla donatmaya devam etmeyi planlıyor ve ilgi duyduğumuz tüm alanlarda görüşme yapabiliriz.” dedi.

Rusya ve İran arasındaki askeri-teknik işbirliğinin uzun bir geçmişe sahip olduğunu belirten Şugayev, “İran çok sayıda Sovyet ve Rus askeri teçhizatı ile donatılmıştır. Dolayısıyla İran Silahlı Kuvvetleri’ni güçlendirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürmeyi planlıyoruz.” ifadesini kullandı.

Rus yetkili, İran’a “Su-35 savaş uçakları” ve “S-400 hava savunma sistemi” satışıyla ilgili olarak, "Ortaklarımızla her alanda çalışmaya hazırız." diye konuştu.

Rusya lideri Putin, dün Army-2022 Forumu açılışında yaptığı konuşmada, "Müttefiklerimize ve ortaklarımıza, küçük silahlardan zırhlı araçlara ve topçulara, askeri havacılıktan insansız hava araçlarına kadar en modern silahları sunmaya hazırız." demişti.