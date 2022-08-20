Azerbaycan’daki yangın söndürülemiyor

Azerbaycan'ın kuzey ve kuzeybatı bölgelerindeki 4 ilde çıkan orman yangınları devam ediyor. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Etibar Mirzayev, 4 gün önce Guba, Gebele, Şabran ve Siyezen illerinde başlayan orman yangınlarının söndürülmesi için çalışmaların aralıksız olarak sürdürüldüğünü ancak yangının ciddi zararlara yol açtığını belirtti.

Azerbaycan’ın kuzey bölgesinde 15 Ağustos'tan bu yana yangınların devam ettiğini belirten Mirzayev, 'Maalesef yangınlar Şabran, Siyazan, Guba ve Haçmaz illeri de dahil olmak üzere geniş bir alana yayıldı. Bu, son zamanların en büyük yangını. Doğaya büyük zarar verdi. Tahminlere göre, yangın, belediye ile devlet fonu arazileri ve ormanlık bölgeler de dahil olmak üzere yaklaşık 4 bin hektarlık alana zarar verdi' dedi.