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22 Ağu 2022 15:30

'Cennetten Önce' İspanya'da İran sinemasını temsil edecek

'Cennetten Önce' İspanya'da İran sinemasını temsil edecek

İran yapımı 'Cennetten Önce' adlı kısa film, İspanya'da düzenlenecek olan Uluslararası Kursaal San Sebastian Festivali'ne katılacak.

İranlı sinemacı Ahmet Heyderiyan'ın yönetmenlik koltuğuna oturduğu 'Cennetten Önce' adlı kısa film bu dönem düzenlenecek olan Uluslararası Kursaal San Sebastian Festivali'nin yarışma bölümünde sinemaseverlerle buluşacak.

'Cennetten Önce' adlı kısa filmin özeti şöyle:
"Bir gün resimlerini terk eden tüm Filistinli çocuklara bir ağıt..."

Bu kısa film daha önce, İtalya'daki Ischia, Irak'daki Al-Gadir, Pakistan'daki Gandhara ve Filistin'deki Beytüllahim festivaline katılmıştı.

 Kursaal San Sebastian Festivali 15-30 Eylül arasında düzenlenecek.
 

News Code 1904302
https://tr.mehrnews.com/news/1904302/

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