İran'ın 'Altın Kuyuları' İspanya'da ödül kazandı

İspanya'da İran sinemasını temsil eden 'Altın kuyuları' adlı kısa film İspanya'da düzenlenen Mostremp Uluslararası Kırsal Film Festivali'nde en iyi kısa film seçilerek ödül kazandı.
Said Tima'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu 'Altım Kuyuları' kardeşi Azra'yı zorunlu bir evlilikten kurtarmaya çalışan Esma'nın hikayesini anlatıyor.
Mostremp Uluslararası Kırsal Film Festivali her yıl Ağustos ayında 'Köyde yaşam' temasıyla İspanya'nın Pallars kentinde dezenlenir.
Bu sene 11'inci dönemi düzenlenen festival 14 Ağustos'ta sona erdi.
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