İran yapımı kısa film İngiltere'de gösterilecek

Elahe Beraderan ve Ghazal Gholami'nin ortaklaşa yönettiği 'The Pause' (Duraklama) adlı kısa film, İngiltere'de düzenlenecek olan Uluslararası Lift-Off Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak.

Söz konusu kısa filmin özeti şöyle:

"Bir eylemin sürekli tekrarı, her zaman sonucu olmayan bir egzersiz olabilir, bazen günlük tekrarlardan önce duraklamak gerekiyor."

İngiltere'nin en ünlü film studyolarından olan Pinewood Studio ve Hollywood Rally Studio'nun işbirliğiyle düzenlenen festival 29 Ağustos- 12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

