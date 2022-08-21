İran'dan Türkiye'ye taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Gaziantep-Nizip Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazası nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Türk halkı ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulunan Kenani, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerini ileterek yaralılara acil şifalar diledi.

Gaziantep'te yolcu otobüsü ve bir ambulansın da karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi kişi yaralandı.

Mardin'in Derik ilçesinde de yaşanan trafik kazasında 20 kişi yaşamını yitirirken, 26 kişi yaralandı.