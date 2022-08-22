İşgal güçleri Fetih'in Kudüs liderini gözaltına aldı

erel kaynakların verdiği bilgilere göre işgal güçleri Fetih'in Kudüs sorumlusu Mutavvir'in Beytu Hanina'daki evini bastı ve kendisini esir etti. Mutavvir'in daha önce de birçok kez esir edildiği ve muhtelif zamanlarda baskılara maruz kaldığı dile getirildi.

İşgal rejimi geçtiğimiz Temmuz ayında onun, Kudüs bölgesinden Batı Şeria bölgesine geçmesini altı ay süreyle yasaklamıştı. Bu yasaklamanın ise işgal ordusunun onun hakkındaki dördüncü Batı Şeria'ya geçiş yasağı idi. İşgal ordusu zaman zaman Kudüs'te yaşayanların Batı Şeria'ya, Batı Şeria'da yaşayanların da Kudüs'e geçmelerini engellemek suretiyle hareket hürriyetlerini kısıtlıyor.

İşgal rejiminin Mutavvir'in Fetih'in ileri gelenlerinden birçok kişiyle doğrudan veya dolaylı görüşmesini engellediği belirtiliyor.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi