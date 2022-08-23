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23 Ağu 2022 12:10

İşgal güçleri, 8 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgal güçleri, 8 Filistinliyi gözaltına aldı

Siyonist Rejim güçleri, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda aralarında iki Hamas yöneticisinin de bulunduğu 8 Filistinliyi gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Siyonist Rejim güçleri Eriha, Beytullahim, Tulkerem ve Tubas illerinde baskınlar düzenledi.

Tubas'ta evlerine yapılan aramanın ardından Hamas yöneticileri Fazi Savafta ile Nadir Savafta gözaltına alındı.

Siyonist güçleri gözaltılara tepki gösteren Filistinlilere, gerçek ve kauçuk kaplı mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Çıkan olaylarda yaralı bilgisi paylaşılmadı.

Öte yandan Siyonist güçleri, Beytullahim kentinde 3, Eriha'da 2, Tulkerem'de 1 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

Kanak: TRT Haber

News Code 1904340
https://tr.mehrnews.com/news/1904340/

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