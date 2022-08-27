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27 Ağu 2022 18:30

Hacıyev, Azerbaycan-Ermenistan normalleşme sürecini değerlendirdi

Hacıyev, Azerbaycan-Ermenistan normalleşme sürecini değerlendirdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerindeki normalleşme sürecine dair açıklamada bulundu.

Şuşa Uluslararası Konferansı'nda konuşma yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerindeki normalleşme sürecine ilişkin, "Bu sürecin ilerleyebilmesi için herhangi bir arabuluculuk mekanizmasından ziyade kolaylaştırıcı adımlara ihtiyaç vardır." dedi.

Haciyev, Bakü-Erivan görüşmelerinde barış anlaşması, sınır belirleme, ulaşım, kayıp askerler ve mayın meselesi gibi konuarın ele alındığını söyledi.

Hikmet Hacıyev ayrıca, Şuşa'da düzenlenen konferansa büyükelçilerinin katılmaması nedeniyle AGİT Minsk Grubu eş başkanı ülkelerden ABD ve Fransa'ya tepki gösterdi.

News Code 1904420
https://tr.mehrnews.com/news/1904420/

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