Hacıyev, Azerbaycan-Ermenistan normalleşme sürecini değerlendirdi

Şuşa Uluslararası Konferansı'nda konuşma yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerindeki normalleşme sürecine ilişkin, "Bu sürecin ilerleyebilmesi için herhangi bir arabuluculuk mekanizmasından ziyade kolaylaştırıcı adımlara ihtiyaç vardır." dedi.

Haciyev, Bakü-Erivan görüşmelerinde barış anlaşması, sınır belirleme, ulaşım, kayıp askerler ve mayın meselesi gibi konuarın ele alındığını söyledi.

Hikmet Hacıyev ayrıca, Şuşa'da düzenlenen konferansa büyükelçilerinin katılmaması nedeniyle AGİT Minsk Grubu eş başkanı ülkelerden ABD ve Fransa'ya tepki gösterdi.