Aliyev ve Paşinyan 4. kez Brüksel'de bir araya gelecek

Ermenistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Aliyev, Paşinyan ve Michel 31 Ağustos'ta Brüksel'de bir araya gelecek.

Aliyev ve Paşinyan, daha önce de Michel'in arabuluculuğunda 14 Aralık 2020 ile 30 Mart ve 22 Mayıs 2022'de Brüksel'de toplantı gerçekleştirmişti.

Azerbaycan ve Ermenistan Başbakan Yardımcıları Moskova'da buluşacak

Aliyev ve Paşinyan'ın yapacağı görüşmenin bir gün öncesinde ise başbakan yardımcıları başkanlığındaki sınır belirleme komisyonları da yeniden bir araya gelecek.

Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlığındaki komisyonlar 30 Ağustos'ta Moskova'da toplantı yapacak.

Kaynak: AA