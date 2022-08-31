Irak Başbakanı: Kaos ve çatışma körüklenirse görevimi bırakırım

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, yaptığı televizyon konuşmasında, ülkedeki siyasi ve güvenlik durumunu eleştirerek görevini yeni bir isme barışçıl şekilde devredebileceğini ifade etti.

"Eğer kaos ve çatışma körüklenmeye devam edilirse ahlaki ve vatani görevimi yerine getirerek Anayasa'nın 81'inci maddesine göre koltuğumu boşaltabilirim." diyen Kazımi, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarıyla hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalara işaret ederek, akan kandan sorumlu olanların ortaya çıkarılması için inceleme komisyonu kurduklarını aktardı.

Kaynak: CRI Türkçe