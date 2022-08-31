Irak ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları İran'ı görüştü

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, dün akşam Suudi mevkidaşı Faysal bin Farhan ile telefonda görüştü.

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu görüşmede Fuad Hüseyin'in son Tahran ziyareti ile Tahran-Riyad müzakerelerinin ele alındığı belirtildi.

Fuad Hüseyin resmi temaslarda bulunmak üzere Pazartesi günü Tahran'a gelmişti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Tahran'da Fuad Hüseyin ile yaptığı görüşmede Irak'ın arabuluculuğuyla gerçekleştirilen Tahran-Riyad görüşmelerinin faydalı olduğunu dile getirmişti.

İran ile Suudi Arabistan arasında ilişkilerin normalleşmesi için yürütülen müzakereler Bağdat'ın ev sahipliğinde yapılıyor.