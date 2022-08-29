Irak Dışişleri Bakanı bugün İran'a geliyor

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Al-Sahaf Twitter'den yaptığı bir paylaşımda, ülkenin dışişleri bakanı Fuad Hüseyin'ın İranlı yetkililerle görüşmek üzere bugün Tahran'a gideceğini duyurdu.

Ahmed Al-Sahaf'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Dışişleri Bakanı İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya gelerek ikili ilişkilerin geliştirme yollarını görüşecek.

Bu görüşmede ayrıca bölgedeki gelişmeler, İran'ın Fars Körfezi'ne kıyıdaş olan ülkelerle ilişkileri ve İran'ın nükleer görüşmelerine ilişkin meseleler ele alınacak."

