İran’a uygulanan yaptırım Türkiye’ye yaptırımdır

ABD'nin yaptırım politikasını sert bir dille eleştiren Doğu Perinçek, “Rusya, İran ve Çin’e uygulanan yaptırım, Türkiye’ye yaptırımdır. Bu yaptırımları tanımıyoruz. ABD, 41 ülkeye yaptırım peşine düşerek, kendisine yaptırım koşullarını getiriyor. Günün parolası bellidir: yaptırıma uğrayan ülkeler, yaptırımcı ABD’ye karşı birleşin!” dedi.

Suriye’nin son durumuna ilişkin Perinçek, “Suriye’nin Kuzeyi bugün ABD emperyalizminin zayıf karnıdır. Suriye, Türkiye, Irak, İran ve Rusya işbirliği ile Suriye’deki bölücü ve Sahte İslamcı terör örgütleri temizlenir. ABD askeri evine döner ve Suriyeli sığınmacılar Türkiye’den ve diğer bulundukları ülkelerden vatanlarına ve işlerinin başına güvenlik içinde dönerler. Türkiye-Rusya işbirliği bu bağlamda da etkin olacaktır.” ifadelerini kullandı.

