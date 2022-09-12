BM Özel Raportörü İran raporunu yayınladı

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Alena Douhan, tek taraflı zorlayıcı tedbirlerin insan haklarından yararlanma üzerindeki olumsuz etkilerini incelemek üzere İran'a ziyarette bulunmuştu.

Alena Douhan, İran ziyaretine dair raporunu resmi olarak yayınladı.

Douhan'ın raporunda şu ifadelere yer verildi:

"ABD, 1995 yılından bu yana kapsamlı bir ticaret yasağı ile ABD dışındaki finans kurum ve kuruluşlarına ikincil yaptırımlar uygulayarak İran'ı uluslararası ticaret ve finans sisteminde yalnız bırakmak için önlemler almıştır.

Avrupa Birliği, 2010'dan bu yana çeşitli ürünlerin satışı, transferi veya ihracatına getirdiği yasaklar ve aynı zamanda İran'a yatırım ve finansman destekle ilgili kısıtlamalar vasıtasıyla İran'a karşı kapsamlı ekonomik ve ticari yaptırımları onaylamış oldu. 2012 yılında petrol ambargosu ve petrol, doğal gaz ve petrokimya endüstrilerinde kullanılabilecek ekipman veya teknoloji de dahil olmak üzere bazı ürünlerin satışı, tedariki ve ihracatının yasaklanması ile bu önlemler daha sonraki yıllarda yoğunlaştırıldı.

İran, yaptırım altındaki diğer ülkeler gibi, ABD bankalarının yabancı bankalarla bağlantıları veya dolar ödemeleri nedeniyle uluslararası bankacılık işlemlerinde zarar gördü; Bu gıda, tıbbi ilaç, tıbbi malzeme ve hammaddeler gibi temel malların tedarikinde aksamalara neden olurken İran'ın uluslararası işbirliğine katılımını da ciddi şekilde engelledi"

Douhan raporunun son bölümünde yaptırım uygulayan ülkelerden şu teleplerde bulundu:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin izni olmadan İran ülkesi, vatandaşları ve İranlı şirketlere karşı uygulanan yaptırımları iptal edilmeli.

İran vatandaşlarının insan haklarından yararlanabilmeleri için gerekli tüm gıda, tıbbi ilaç ve tıbbi malzeme, su, sağlık, iletişim ve ulaştırma, yedek parça malzemeleri, tohum, gübre ve ayrıca kritik altyapının bakımı ve geliştirilmesine yönelik ürün ve hizmetlerin ticareti, finansal ödemeleri ve teslimatı ile ilgili mevcut tüm kısıtlamalar kaldırılmalı."

BM Özel Raportörü, tek taraflı zorlayıcı tedbirlerden etkilenen İran halkının zararlarının telafi edilmesi için Birleşmiş Milletler tarafından bir mekanizma oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Douhan ayrıca, ABD'den Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin normlarıyla bağdaşmayan İran'la ilgili ulusal acil durumu durdurmasını istedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "azami baskı" politikasına başvurmuştu.