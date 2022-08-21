Doğu Perinçek, Suriye ziyareti için tarih verdi

Şam ziyaretinin iptal edildiği iddiasını yalanlayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Bir kere biz görüşme talebinde bulunmadık Suriye devletinden. Suriye devleti 8 aydır bizi davet ediyor" diyerek tarih verdi.

Halk TV'de yayınlanan 'Perdenin Önü Arkası' programında gazeteci İsmail Saymaz, gazeteci Merdan Yanardağ'ın "Sanırım Doğu Perinçek'in Suriye görüşmesi mümkün olmayabilir. Suriye yönetimi şimdilik görüşmeme kararı almış olabilir" iddiasını Perinçek'e sordu.

Bu iddiaya cevap veren Perinçek "Bu haberler tamamen Atlantikcilerin kendi rüyalarında gördükleri bilgiler. Aslı astarı yok ve mahcup olacaklar, utanacaklar" dedi. Perinçek, ziyaret tarihi için ise "Eylül ayında bu buluşmayı yapacağız" ifadelerini kullandı.

Perinçek görüşme tarihinin ise Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ve kendilerinin programına göre belirleneceğini belirtti.

Kaynak: Milli Gazete