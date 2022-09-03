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3 Eyl 2022 17:00

Rusya'da yanardağa tırmanan 5 turist hayatını kaybetti

Rusya'da yanardağa tırmanan 5 turist hayatını kaybetti

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka bölgesinde yanardağa tırmanan 5 turist hayatını kaybetti.

Rusya'nın Kamçatka bölgesindeki yanardağlardan birine tırmanan 5 turist hayatını kaybetti.

Trend haber ajansına göre, kazada 12 kişilik ekipten 5 dağcı hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. 

Bölgeye yardım ekibi gönderildiği öğrenildi.

News Code 1904561
https://tr.mehrnews.com/news/1904561/

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