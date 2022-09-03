Rusya'da yanardağa tırmanan 5 turist hayatını kaybetti

Rusya'nın Kamçatka bölgesindeki yanardağlardan birine tırmanan 5 turist hayatını kaybetti.
Trend haber ajansına göre, kazada 12 kişilik ekipten 5 dağcı hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Bölgeye yardım ekibi gönderildiği öğrenildi.
Rusya'nın doğusundaki Kamçatka bölgesinde yanardağa tırmanan 5 turist hayatını kaybetti.
Rusya'nın Kamçatka bölgesindeki yanardağlardan birine tırmanan 5 turist hayatını kaybetti.
Trend haber ajansına göre, kazada 12 kişilik ekipten 5 dağcı hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Bölgeye yardım ekibi gönderildiği öğrenildi.
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