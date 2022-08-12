İslam karşıtı yazar Salman Rüşdi'ye bıçaklı saldırı

Mürted yazar Salman Rüşdi, ABD'nin Bufallo kentinde düzenlenen bir panelde konuşma yaptığı sırada saldırıya uğradı.

Rüşdi, sahneye koşan saldırganın ard arda indirdiği bıçak darbeleriyle yere düştü.

Çevredekiler yazara ilk müdahaleyi yaparken, saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, saldırganın Pakistan asıllı bir ABD'li olduğu iddia ediliyor.

Amerikan medyası Rüşdi'nin hayatta olduğunu ve tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu İmam Humeyni’nin (r.a) 1989 yılnda "Şeytan Ayetleri" adlı kitabın yazarı Salman Rüşdi hakkında ölüm fetvası yayımlamasından 33 yıl geçiyor.

Hint asıllı İngiliz romancı Salman Rüşdi’nin 1989 yılnda yayınlanan “Şeytan Ayetleri” adlı kitabı Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Yahudilerin tepkisiyle karşılaştı. Pakistan, Kanada, Mısır ve Hindistan’da Müslümanlar Rüşdi’ye ve kitabına karşı protesto ederek, bu kitabı yayan bazı kitapçıları ateşe verdiler.

Dünyanın birçok ülkesinde aleyhinde yapılan kitlesel gösteriler Şubat 1989 gündemini oluşturmuştur.