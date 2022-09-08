  1. Toplum
8 Eyl 2022 14:42

İran'da günlük vefat ve vaka sayısı açıklandı

İran'da günlük vefat ve vaka sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 23saatte 37 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 864 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 144 bin 108'e, vaka sayısı ise 7 milyon 537 bin 81'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 682'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 312 bin 821'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1904663
https://tr.mehrnews.com/news/1904663/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler