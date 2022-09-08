İran'da günlük vefat ve vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 23saatte 37 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 864 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 144 bin 108'e, vaka sayısı ise 7 milyon 537 bin 81'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 682'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 312 bin 821'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.