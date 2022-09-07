Mazenderan'daki Şehidabad köyüne kısa bir yolculuk

Diğer ismi Şehidabad olan Bayikola köyü, İran'ın kuzeyinde bulunan Mazandaran eyaletinin Babol ilçesinde yer alıyor.

Babol ilçesinin 23 kilometre güneyinde bulunan köy, özel bir tarihi çekiciliğe sahiptir.

Bu köy ayrıca Derviş Fahriddin Yusuf'un türbesine ev sahipliği yapmaktadır.

Bu köyde ayrıca ahşap ve çamurdan yapılmış eski konut evleri var ve aynı evler bu köyün güzel ve çekici olmasını sağlamıştır.

Bayıkola, köydeki şehitlerin sayısının çok olduğu için Şehidabad olarak adlandırılmıştır.