  1. Kültür
7 Eyl 2022 17:40

Mazenderan'daki Şehidabad köyüne kısa bir yolculuk

Mazenderan'daki Şehidabad köyüne kısa bir yolculuk

İran'ın kuzeyinde bulunan Mazandaran eyaletinin Babol ilçesinde yer alan Şehidabad köyü eski konut evleriyle ziyaretçi çekiyor.

Diğer ismi Şehidabad olan Bayikola köyü, İran'ın kuzeyinde bulunan Mazandaran eyaletinin Babol ilçesinde yer alıyor.

Mazenderan'daki Şehidabad köyüne kısa bir yolculuk

Babol ilçesinin 23 kilometre güneyinde bulunan köy, özel bir tarihi çekiciliğe sahiptir.

Bu köy ayrıca Derviş Fahriddin Yusuf'un türbesine ev sahipliği yapmaktadır.

Mazenderan'daki Şehidabad köyüne kısa bir yolculuk

Bu köyde ayrıca ahşap ve çamurdan yapılmış eski konut evleri var ve aynı evler bu köyün güzel ve çekici olmasını sağlamıştır.

Bayıkola, köydeki şehitlerin sayısının çok olduğu için Şehidabad olarak adlandırılmıştır.

Mazenderan'daki Şehidabad köyüne kısa bir yolculuk

News Code 1904636
https://tr.mehrnews.com/news/1904636/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler