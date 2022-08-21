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21 Ağu 2022 18:36

Meşhed ve Kerbela "kardeş şehir" oldu

Meşhed ve Kerbela "kardeş şehir" oldu

İran'ın kutsal kenti Meşhed ile Irak'ın Kerbela kenti arasına kardeş şehir protkolü imzalandı.

İran'ın kutsal kenti Meşhed ile Irak'ın Kerbela kenti arasına kardeş şehir protkolü imzalandı.

Geçen hafta da Tahran Belediye Başkanı Alireza Zakani ve Kerbela Valisi Nesif Casım El Hatabi'nin katılımıyla Tahran ve Kerbela arasında kardeş şehir protokolü imzalanmıştı.

Kerbela Nerededir?

Kerbela. Hz. İmam Hüseyin'in türbesinin bulunmasından dolayı Şii Müslümanlarca kutsal sayılan şehirdir. Bağdat'ın yaklaşık 100 km. güneybatısında yer alır.

Günümüzde aynı adı taşıyan 5034 km2 genişliğindeki 455.868 (1987) nüfuslu bir idari birimin (muhafaza) merkezi olan Kerbela şehri, eski Kerbela'nın etrafında daha çok batı yönünde gelişen yeni mahallelerden oluşmuş modern bir yerleşme merkezidir; 300.000 civarındaki nüfusun büyük çoğunluğunu İran, Pakistan ve Hindistan vatandaşları ile Araplar teşkil etmektedir.

News Code 1904280
https://tr.mehrnews.com/news/1904280/

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