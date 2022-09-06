Tarihi "Belkıs Kalesi" restore edilecek

İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı İzzetullah Zerğami, bugün Kuzey Horasan eyaletine bağlı İsferayen kasabasında yer alan tarihi Belkıs Kalesi'ni ziyaret etti.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Zerğami, “Tuğla yapı bakımından Bam Kalesi'nden sonra ikinci sırada yer alan Belkıs Kalesi kompleksi tarih ve medeniyet açısından eşsizdir.” dedi.

Bakan Zerğami , “Tarihi alanda kazı çalışmaları ve restorasyon projesi için yeni ödenek tahsis edilecektir." diye konuştu.

İsferayen kentinin batısında yer alan tarihi Belkıs kalesi, Dünya Mirası listesinde yer alıyor.

Belkıs Kalesi, Sasaniler döneminde inşa edilmiştir.

Bu kentin yaklaşık yüzde 40’ını Kürtler, yüzde 40’ını Türkler ve yüzde 20’sini de Tarlar (Farslar) oluşturuyor.