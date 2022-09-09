İran'dan sivil altyapılara yönelik her türlü siber saldırıya kınama

İran’ın BM daimi temsilciliği, Twitter'den yaptığı bir paylaşımda İran siber saldırıların hedefi olduğunda Amerika ve İngiltere'nin neden sessiz kaldığı sorusunu gündeme getirerek, ABD ve İngiltere'nin Arnavutluk'a yönelik siber saldırılarda İran'a karşı suçlamalarını kınadı.

ABD ve İngiltere'nin İran'a karşı bu tür suçlamalarda bulunmak için yetki ve meşruiyetten yoksun olduğunu belirten İran’ın BM daimi temsilciliğinin paylaşımında şu ifadelere yer verild:

"Siber saldırıların kurbanı olarak İran, sivil altyapılara yönelik her türlü siber saldırıyı kınıyor.

Sürekli olarak siber saldırılara maruz kalan bir ülke olarak İran, terörist saldırı tehdidiyle mücadelede önemli rol oynamaktadır. İran terörizmin en büyük mağdurlarından biridir ve BM üyesi hükümetlerden terörizmle mücadele konusundaki uluslararası yükümlülüklerine bağlı kalmalarını ve terör örgütlerini kendi topraklarında barındırmaktan veya desteklemekten kaçınmalarını ister."