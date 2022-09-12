Irak'ta İranlıları taşıyan minibüs kaza yaptı

Olaya ilişkin açıklamada bulunan İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, "Kazada bir İran vatandaşı yaşamını yitirdi, 17 İranlı ise yaralandı." dedi.
Halidi, kazada yaralanan vatandaşlardan 15'inin İran'daki Mehran ve İlam hastenesine götürüldüğünü söyledi.
Irak’ın Babil vilayetine bağlı Şumli kentinde dün bir benzin istasyonunda Erbain ziyaretçilerini taşıyan tur otobüsü tüp taşıyan araçla çarpışmıştı.
Meydana gelen kaza sonrasında yaşanan patlama sonucu 11 Irak varandaşı hayatını kaybetmiş, 30 kişi ise yaralanmıştı.
yorumunuz