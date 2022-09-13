Reisi ile Paşinyan telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yaptıkları telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede Reisi, bölgede gerginliğin devam etmesinden duyduğu endişeyi dile getirerek, "Kafkasya bölgesi özel bir durumdan geçiyor ve ne yazık ki bu bölgeye hala huzur dönmemiştir.” dedi.

Siyonist İsrail’in bölgedeki etkisine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Reisi, bu rejimin varlığının ona ev sahipliği yapan ülkeler dahil tüm bölge için tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Reisi, Güney Kafkasya bölgesindeki son gelişmeleri özenle takip ettiklerini belirterek, bölgenin yeni bir savaşa katlanamayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Reisi sözlerine şöyle devam etti:

"Güney Kafkasya bölgesinin güvenliği İran için çok önemlidir. Üçlü ateşkes bildirisini imzalayan taraflar anlaşmaya bağlı kalmalı ve bölgede gerilim yaratacak her türlü eylemden kaçınmalıdır.

İran ve Ermenistan'ın tarihi sınırları bölgenin refahı, yakınlaşması ve güvenliğinin temelini oluşturur. Tahran yönetimi bölgenin refahı, istikrarı ve yararı için her alanda işbirliğini sürdürmeye kararlıdır."

Paşinyan da bu görüşmede Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında yaşanan olaylar hakkında Cumhurbaşkanı Reisi'ye bilgi verdi.

Nikol Paşinyan, "İran İslam Cumhuriyeti, bölgedeki gerilimler ile krizlerin çözümünde her zaman yapıcı ve etkili bir rol oynamıştır." diye kounştu.