  1. Siyaset
13 Eyl 2022 11:11

İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a itidal çağrısı

İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a itidal çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilim ve sınır çatışmalarının tırmanmasından duyduğu endişeyi dile getirerek, iki ülkeye itidal ve anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözme çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilim ve sınır çatışmalarının tırmanmasından duyduğu endişeyi dile getirerek, iki ülkeye itidal ve anlaşmazlıkları barışçıl yollarla ve iki ülke arasındaki uluslararası hukuka dayalı olarak çözme çağrısında bulundu.

Kenani, Azerbaycan ve Ermenistan sınırlarında herhangi bir değişiklik yapılmasının İran tarafından kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurguladı.

İran'ın bu konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini vurgulayan Kenani, Azerbaycan ve Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, İran'ın iki komşu ülke arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yarcımcı olmaya hazır olduğunu ifade etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun dün akşam saatlerinde yeniden saldırıya geçtiğini duyurdu.

News Code 1904745
https://tr.mehrnews.com/news/1904745/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler