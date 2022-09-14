Emir Abdullahiyan ve Bayramov Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışmaları görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Bayramov'un, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'la bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Bayramov, Ermenistan ordusunun geniş kapsamlı provokasyonu sonucu oluşan durum ve saldırının önlenmesi için Azerbaycan'ın attığı adımlar hususunda Emir Abdullahiyan'a bilgi verdi.

Ülkesinin toprak bütünlüğünü, askeri personeller ve sivillerin güvenliğini tehdit eden Ermenistan'ın son askeri eylemine karşı Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin misilleme tedbirleri aldığını anlatan Bayramov, askeri çatışma sırasında 50 Azeri askerin hayatını kaybettiğini aktardı.

Emir Abdullahiyan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerginlikten duyduğu endişeyi dile getirerek, bölgenin yeni bir çatışmaya hazır olmadığını belirtti.

Bölge ülkelerinin toprak bütünlüğü ile uluslararası kabul görülmüş sınırların dokunulmazlığının İran için çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Emir Abdullahiyan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunların barışçıl müzakereler yoluyla çözülmesinden yana olduklarını ve İran'ın bu konuda yardıma hazır olduğunu söyledi.