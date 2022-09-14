  1. Azerbaycan
14 Eyl 2022 09:07

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev’in bugünkü telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumu değerlendirdikleri belirtildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, sınırdaki 'Ermeni provokasyonunu önlerken' hayatını kaybeden Azerbaycanlı askerlerle ilgili Aliyev’e başsağlığı diledi.

Erdoğan’ın, Türkiye’nin her zaman Azerbaycan’ın yanında olduğunu kaydettiği aktarılan açıklamada, “Aliyev, Azerbaycan ordusunun kahramanlık ve yüksek profesyonellikle Ermenistan’ın geniş çaplı provokasyonunu önlediğini dile getirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı, gerilim ve provokasyondan tamamen Ermenistan’ın sorumlu olduğunu açıkladı” ifadesine yer verildi.

İki lider, stratejik müttefikler olan Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin tüm yönlerde geliştiğini kaydetti.

Açıklamada, “Ülke liderleri gelecekteki temaslara ilişkin görüş alışverişinde de bulundu” dendi.

News Code 1904764
https://tr.mehrnews.com/news/1904764/

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