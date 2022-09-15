Putin ve Şi, bir araya geldi

Sputnik'e göre, Rusya lideri Putin, Çin Devlet Başkanı Şi ile Semerkant’ta gerçekleştirdiği görüşmede, Çinli mevkidaşına ‘Ukrayna konusundaki dengeli pozisyonu’ nedeniyle teşekkür etti.

Putin, Çin’in Ukrayna’da yaşananlar ile ilgili endişelerini anladıklarını ve Şi ile görüşmelerinde her şeyi açıklığa kavuşturmaya hazır olduklarını kaydetti.

Rusya lideri ayrıca, Çin’in endişelerine ilişkin, “ABD ile uydularının Tayvan Körfezi’ndeki provokasyonlarını kınıyoruz” dedi.

Putin, Rusya’nın ‘tek Çin’ prensibine bağlı olduğunu da ekledi. İsim vermeden, ABD’nin tek kutuplu dünya düzeni oluşturma çabalarını eleştiren Rusya Devlet Başkanı, “Tek kutuplu dünya oluşturma çabaları son zamanlarda hayli çirkin bir siluet kazandı ve bu çabalar dünyadaki ülkelerinin büyük çoğunluğu için kabul edilemez nitelikte” vurgusunu yaptı.