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16 Eyl 2022 18:37

Erdoğan Özbekistan'da Putin ile görüştü

Erdoğan Özbekistan'da Putin ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Semerkant’ta gerçekleşen ŞİÖ liderler zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

RİA Novosi muhabiri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Semerkant’ta gerçekleşen Şanghay İşbrliği Örgütü liderler zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiğini aktardı.

Türk medyasına göre Erdoğan-Putin görüşmesi basına kapalı gerçekleştiriliyor.

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları 22. Toplantısı, Özbekistan’ın Semerkant kentinde gerçekleştirildi.

Semerkant Zirvesi açılış konuşması gerçekleştiren Özbekistan lideri Şevket Mirziyoyev, İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütü’ne resmen üye olduğunu bildirdi.

Liderlerin konuşmalarının ardından üye ülkelerin imzaladığı ortak deklarasyonda, 'savunma ve güvenlik alanlarında işbirliği' mesajı verildi.

News Code 1904805
https://tr.mehrnews.com/news/1904805/

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