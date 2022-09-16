Reisi, Erdoğan ile bir araya geldi

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.
Türk medyasına göre Reisi ve Erdoğan'ın zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki basına kapalı görüşmesi 45 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Reisi, Özbekistan'daki temaslarını tamamlayarak Semerkant'tan ayrıldı.
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları 22. Toplantısı, Özbekistan’ın Semerkant kentinde gerçekleştirildi.
Semerkant Zirvesi açılış konuşması gerçekleştiren Özbekistan lideri Şevket Mirziyoyev, İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütü’ne resmen üye olduğunu bildirdi.
Liderlerin konuşmalarının ardından üye ülkelerin imzaladığı ortak deklarasyonda, 'savunma ve güvenlik alanlarında işbirliği' mesajı verildi.
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