Ensarullah'tan Yemen petrolünü çalan koalisyon güçlerine tepki

Al Masirah TV kanalının sitesinde yer alan habere göre, Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Abdulmelik el-Husi, 21 Eylül Yemen Devrimi'nin 8'inci yıldönümü münasebetiyle bir konuşma gerçekleştirerek, "Bu zafer Yemen milletini kurtardı. 21 Eylül Devrimi halkımıza dini, ahlaki ve milli açıdan fayda sağlamıştır." dedi.

ABD'nin dervim sırasındaki tutumunu eleştiren Abdulmelik el-Husi, "O dönemde çatışmalardan yararlanan Amerikalılar durumu kendi lehine çevirmeye çalıştı. Onlar Yemen ulusunun milli birliğini bozmak için tefrika yaratma politikasına başvurdu." ifadesini kullandı.

Ensarullah lideri, işgalci koalisyon güçlerinin müdahalelerini eleştirerek, şunları kaydetti:

"Onların müdahaleleri işgal altındaki bölgelerde hükümet kurma ve bakan atama noktasına kadar geldi. İşgal edilen bölgelerdeki korkunç saldırılarına rağmen koalisyon güçleri amaçlarına ulaşamadı. Yüce Allah'ın lütfüyle direniş güçlerinin sayesinde milletimiz galip gelmiştir."

Yemen'in askeri açıdan güçlendiğini anlatan Abdulmelik el-Husi, "Askeri saldırıların ve kuşatmaların gölgesinde savunma sanayi alanında büyük ilerleme kaydettik." açıklamasını yaptı.

Ensarullah Hareketi lideri, Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu güçlerine tepki göstererek, "Saldırgan Suudi koalisyonunun Yemen petrolünü ve diğer kaynaklarını yağmalaması, Yemen milletine hizmet verilmesini engelliyor." diye konuştu.