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11 Eyl 2022 15:46

Ensarullah Sözcüsü:

Yemen'in ateşkesi uzatmak için 4 şartı var

Yemen'in ateşkesi uzatmak için 4 şartı var

Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam, San'a'nın geçici ateşkesi uzatmak için dört şartı olduğunu duyurdu.

Sputnik'e göre, Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam, San'a'nın geçici ateşkesi uzatmak için dört şartı olduğunu duyurdu.

Muhammed Abdusselam, "Ateşkes anlaşmasının maddelerinin doğru uygulanması, Yemen ablukasının kaldırılması, saldırgan Suudi koalisyonunun saldırganlığının durdurulması ve hükümet çalışanlarının maaşlarının ödenmesi Sana'nın ateşkesi uzatma şarlarıdır" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, geçtiğimiz Salı günü yaptığı açıklamada  Yemen'de tarafların 2 Nisan'dan bu yana devam eden ve 2 Ağustos'ta sona erenen ateşkesin 2 ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurmuştu.

News Code 1904717
https://tr.mehrnews.com/news/1904717/

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