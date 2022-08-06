Ensarullah'tan Siyonist Rejim'e kınama

Yemen Ensarullah Hareketi Siyasi bürosu yayınladığı yazılı bir açıklamada, Siyonist Rejimin Gazze Şeridi'ndeki saldırganlığını ve Filistin İslami Cihad hareketinin askeri kolu olan Kudüs güçlerinin kıdemli komutanı Teysir El-Ca'beri suikastını kınadı.

Ensarullah, Filistin halkının Siyonist Rejimin acımasızca saldırganlığına akrşılık verme hakkını vurguladı.

Ensarullah ayrıca Arap ve İslam ümmetinden İsrail'in saldırganlığına karşı Filistin direnişini destekleme sorumluluklarını yerine getirmelerini istedi.