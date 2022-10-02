Yemen kaynaklarını yağmalamaktan vazgeçin

Arap medyasına göre, Yemen Petrol ve Madencilik Bakanı Ahmed Dares, işgal altındaki bölgelerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı petrol şirketlerine Yemen kaynaklarını yağmalamayı derhal durdurma çağrısında bulundu.

Yemen petrolünü çalmayı sürdüren şirketlere seslenen Dares, "Yemen silahlı kuvvetlerinin uyarısını ciddiye alın." dedi.

Dares, "Tüm petrol şirketleri ihracat için petrol üretimini durdurmalı. Yemen hükümeti ülke kaynaklarının yağmalanmasını önlemek için uluslararası yasalara göre sert tedbirler alacaktır." ifadesini kullandı.

Ahmed Dares, "San'a hükümeti ile sağlanmayan herhangi bir petrol anlaşması Yemen halkı için bağlayıcı değildir." diye konuştu.

Daha önce Bakan Dares yaptığı açıklamada, "İşgalci Suudi koalisyonu, 2018'den itibaren Yemen'den yaklaşık 10 milyon dolarlık petrol çaldı." demişti.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçleri 2015 yılının Mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor.