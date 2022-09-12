Emir Abdullahiyan, Ensarullah Sözcüsü ile görüştü

Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin müzakere heyeti başkanı ve Ensarullah Hareketi'nin Sözcüsü Muhammed Abdusselam Tahran'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında dün İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu görüşmede İran ve Yemen milleti arasındaki derin ve tarihi ilişkilere değinerek, İran'ın her zaman Yemen halkının iradesini desteklediğini belirtti.

İran'ın Yemen'de ateşkesin başlatılmasına ve uzatılmasına desteğini açıklayan Emir Abdullahiyan, Yemen'de ateşkesin başlatılmasına ve uzatılmasına desteğini açıklayarak bu ateşkesi kalıcı bir barışın sağlanması için bir başlangıç ​​olarak değerlendirdi ve Yemen ablukasının tamamen kaldırılmasıyla bu ülkede insani davanın başlamasını temenni etti.

Ensarullah Hareketi'nin Sözcüsü Muhammed Abdusselam da, Yemen halkına desteklerinden dolayı İran'ı takdir etti.

Abdusselam, ateşkesin ana unsurlarının tam olarak uygulanmamasını ve karşı tarafın kötü niyetini eleştirirken, Yemen halkının insani meselelerinin yerine getirilmesini bu ülkede herhangi bir adil barışın ilerlemesi için gerekli gördü.