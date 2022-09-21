Rusya'nın seferberlik ilanı sonrası petrol fiyatları arttı!

Brent ham petrolünün varil fiyatı, günü 90.62 dolardan kapatmadan önce dün 93.03 dolara yükseldi.

09:50 itibariyle, Brent ham petrol fiyatları kapanıştan %2.11 artarak varil başına 92.53 doları gördü. Aynı dakikada West Texas Intermediate (WTI) varil başına 85.75 dolardan alıcı buldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberliği fiyatların yükselmesinde etkili oldu. Putin, işgal ettiği Donbass için, "Amacımız Donbass'ı kurtarmak" dedi.

Öte yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ve örgüt dışındaki bazı üreticilerin de içinde bulunduğu OPEC grubunun üretim hedeflerini tutturamaması, piyasadaki arz baskısını da artırdı.

uzman, üretimin küresel petrol talebinin %3,5'ine eşdeğer günlük 3,58 milyon varillik rekor bir hıza düşmesi nedeniyle grubun üretim hedeflerini kaçırdığını belirtti. Talep tarafında, başta ABD olmak üzere merkez bankalarının artan enflasyon karşısında agresif bir şekilde faiz artırmaya devam edecekleri ve bunun ekonomiyi resesyona sürükleyeceği ve petrol fiyatları üzerindeki baskıyı sürdüreceği endişeleri var.

Ayrıca taleple ilgili endişeler, dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi olan Amerika Birleşik Devletleri'nde artan ham petrol stoklarına ilişkin beklentilerle de desteklendi.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkedeki ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon varil ve 35 bin varil artış beklediğini açıkladı. Piyasa beklentileri, stokların 321.000 varil artarak 2 milyon varile çıkması yönünde.

Kaynak: Milli Gazete