AB’nin vazgeçtiği Rus petrolüne Brezilya ve Orta Doğu talip

Enerji alanında faaliyet gösteren analitik şirketi Kpler verilerine atıfta bulunduğu haberinde Endonezya, Pakistan, Brezilya, Güney Afrika, Sri Lanka ve bazı Ortadoğu ülkelerinin bu kış sezonunda Rusya’dan günlük 1 milyon varile kadar ham petrol satın alabileceğini bildiren Bloomberg, aynı zamanda bu ülkelerin aldığı petrolü ihracata yönlendirebileceğinin altını çizdi.

Bloomberg, Yakın Doğu ülkelerinin günde 500 bin varil Rus petrolü ithal edebileceğini tahmin ederken, bu sayede elde edebileceği gelirlerin devletler için çok cazip olduğunu ekledi.

Yakın zamanda Endonezya Enerji Bakanı Arifin Tasrif, ülkesinin daha önce açıklanan anlaşmalara rağmen Rus petrolünü satın alamadığını belirtmiş, Rus petrolünün indirimli satış nedeniyle büyük talep gördüğünü, bu nedenle piyasalarda yeterli petrol bulunmadığını ifade etmişti.

Geçtiğimiz hafta ABD ve G7 müttefikleri (İngiltere, Almanya, İtalya, Kanada, Fransa, Japonya ve ABD) ile Avrupa Birliği’nin (AB) 5 Aralık’ta Rus petrolünün ve 5 Şubat’ta da petrol ürünlerinin deniz yoluyla sevkiyatına yasak getireceği bildirilmişti.

Yaptırımlar nedeniyle Batı pazarlarına erişimi kaybeden Rus petrol şirketleri, özellikle Asya ülkelerine petrol tedariklerinde Brent petrole kıyasla yüzde 30’lara varan indirim sunarken, indirimli petrole birçok ülkenin talip olduğu kaydediliyor.